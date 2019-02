Déficience visuelle : l'association Valentin Haüy fête ses 130 ans

Fondée en 1889, l’association Valentin Haüy a mis en œuvre en 130 ans un grand nombre de services et d’actions pour les personnes déficientes visuelles. Le point sur le soutien offert aux plus âgés.



Reconnue d’utilité publique depuis 1891, l’association a pour mission de :

• défendre les droits des déficients visuels,

• assurer leur formation et l’accès à l’emploi,

• restaurer et développer leur autonomie,

• promouvoir l’accès à l’écrit,

• proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles.







Depuis 2016, elle a par ailleurs renforcé ses actions autour de l’accessibilité physique et numérique, de l’inclusion sociale et de l’accès à la culture et aux loisirs pour les personnes aveugles ou malvoyantes.



Aujourd’hui, elle propose notamment :



- Une quarantaine de clubs nouvelles technologies et informatique adaptée, dans toute la France. Ils ont pour but d’aider les personnes déficientes visuelles à apprivoiser ordinateur et nouvelles technologies, quel que soit leur âge.



- Une bibliothèque numérique de 50 000 titres : depuis 2017, la bibliothèque numérique Eole est accessible depuis tous les supports, ordinateur, mobile ou tablette. Elle propose 30 000 livres audio et 20 000 ouvrages en braille, qui peuvent être envoyés par la poste ou téléchargés et lus via une plage braille.





- Depuis 1993, une résidence autonomie à Paris dédiée aux personnes âgées déficientes visuelles. Les résidents peuvent bien évidemment y vivre avec leur chien guide, et ont accès à toute une palette de services (restaurant, activités culturelles…). La résidence compte aussi quatre chambres d’hôtes, ouvertes aux amis et aux familles des résidents.



- Des séjours vacances adaptés, en France et ailleurs, pour les personnes autonomes dans les actes de la vie quotidienne.

Et bien sûr, les 120 comités locaux organisent différentes activités de convivialité, sportives, culturelles, formations…