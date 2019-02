La puce intelligente qui lutte contre la maladie de Parkinson

Cette invention californienne constitue une réelle avancée dans le traitement de la maladie de Parkinson et des autres maladies neurologiques, mais demeure aujourd’hui au stade expérimental, “Wand” n’ayant pas été encore testé sur l’homme.

Ce “pacemaker cérébral” est sans fil, donc totalement autonome, et permet d’enregistrer et d’analyser l’activité d’un cerveau à partir de 128 points. Jusqu’à présent les dispositifs ne permettaient d’analyser que 8 points dans le cerveau.Si “Wand” n’apporte pas une nouvelle façon de traiter les maladies neurologiques, il pourrait permettre, demain, un gain de temps et de précision considérable par rapports aux dispositifs actuellement utilisés et donc, une amélioration notable des traitements.