Dossier : trouver une place en maison de retraite

En 2017, près de 600 000 personnes âgées résidaient de façon permanente en Ehpad. D’ici 2022, plus de 11 000 nouvelles places seront ouvertes. Une offre vaste, qui recouvre des réalités bien différentes, de la petite structure d’une soixantaine de places à l’établissement géant de plus de 300 chambres. Alors, comment faire le bon choix et trouver une place dans un Ehpad adapté aux attentes des futures résidents ?



En 2015, 75 % des personnes attendaient 6 mois ou moins avant de pouvoir entrer en Ehpad, moins d’un mois dans 60 % des cas, indique le ministère de la Santé.



Mais dans 8 % des situations, le délai d’attente était égal ou supérieur à un an : mieux vaut donc anticiper…



Pour savoir quels établissements existent près de chez vous, consultez l’annuaire d’Agevillage ou renseignez-vous auprès du Clic/point infos senior local, ou encore du CCAS (centre communal d’action sociale), voir aussi l'annuaire du site Pour-les-personnes-agees.gouv.fr avec son comparateur de tarifs.





Faire le bon choix

Trouver une place : les différents modes d’admission

Le dossier unique : valable partout en France, ce dossier est à remplir et à compléter des pièces demandées. Il faudra déposer un dossier complet dans chaque établissement qui vous intéresse.

ViaTrajectoire : dans la majorité des départements métropolitains, il est possible de déposer un dossier en ligne grâce au service ViaTrajectoire.

Les agences de placement : elles se chargent de trouver les places disponibles pour vous, selon vos critères. Un service gratuit pour les particuliers, mais rétribué par les maisons de retraite qui travaillent avec ces agences. Ce qui pose question : en effet, ces agences de placement travaillent avec un peu moins de 10 % des établissements, cherchent-elles réellement des places dans tous les Ehpad ou orientent-elles les particuliers en priorité vers les établissements qui les rémunèrent ? En savoir plus sur ces agences de placement : cliquez-ici

Pas de recette miracle pour faire le bon choix, mais deux conseils :, visitez, observez l’attitude des uns et des autres, l’architecture des lieux, mangez au restaurant si vous le pouvez… avec, si possible, la compagnie d’un tiers, un(e) ami(e) étranger(e) à la situation pour un avis plus objectif.Ensuite,, intéressez-vous au bouche à oreille, posez des questions : quel est le projet d’établissement ? Demandez aussi à parler au président du conseil de la vie sociale…Une fois votre choix fait, plusieurs possibilités.Après avoir créé un compte, les demandeurs doivent fournir les mêmes informations que pour le dossier papier et télécharger les justificatifs demandés, avant de sélectionner les établissements à qui ils souhaitent adresser leur demande. Ils seront tenus informés de leur réponse en ligne également.Si la demande est acceptée par l’établissement, un premier rendez-vous sera organisé avec la direction. Bien sûr, tant que le contrat d’accueil n’est pas signé, la personne qui a déposé la demande est tout à fait libre de changer d’avis !Dans tous les cas, la rédaction vous recommande de bien vous renseigner sur l’établissement proposé.