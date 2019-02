Tilia, la solution unique pour soulager les aidants

Tilia, c’est l’humain et le digital au service des aidants familiaux.







En tant qu’aidant, il n’est pas toujours évident de concilier sa vie quotidienne (familiale, professionnelle, parentale) avec l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie.

« Être aidant, c’est la plupart du temps une situation soudaine à laquelle on n’est jamais suffisamment préparé. On constate que de réels besoins d’expertise et d’accompagnement dans la coordination et le suivi existent » souligne Christine Lamidel, la fondatrice de ce nouveau service.

Pour simplifier le quotidien des aidants, l'application couplée à un assistant personnel humain joignable à toute heure du jour et de la nuit (au travers de l’application par tchat ou téléphone) propose de vous conseiller, de gérer la prise de rendez-vous à votre place, de les agréger directement dans votre application et se charge de vérifier que les rendez-vous pris à domicile ont bien eu lieu. « Une équipe de personnes formées aux problématiques du bien vieillir est entièrement dédiée à ce service », précise Christine Lamidel.

L’application mobile permet d’être informé en temps réel des différentes demandes faites auprès de votre assistant (démarches administratives, recherches de prestataires, livraison d’un lit médicalisé, ...) ainsi que le suivi des prestataires via un carnet de vie. Pour une meilleure coordination entre vos proches, l’application peut être partagée.

Avec Tilia, accordez-vous des moments de répit et retrouvez équilibre de vie et sérénité.





Pour bénéficier du service, un entretien téléphonique permettra de cerner vos besoins. Actuellement en phase de lancement, ce service est proposé gratuitement et sans engagement jusque mars 2019.





Pour utiliser Tilia, contactez-nous par mail info-tilia@ifsalpha.com ou par téléphone au 01.46.39.29.54





Infos pratiques :

URL: http://bit.ly/DécouvreTilia

E-mail : info-tilia@ifsalpha.com

Téléphone : 01.46.39.29.54