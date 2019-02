Cancer : quel accompagnement pour les malades ?

Au-delà des traitements, les malades du cancer peuvent bénéficier de soutiens supplémentaires, de soins dits de support, aussi bien pendant qu’après. Quelques exemples.





La socio-esthétique, pour reconquérir l’estime de soi





L’activité physique adaptée, même pendant le traitement





Partir pour repartir du bon pied





A l’hôpital, dans les établissements d’hébergement ou à domicile, la socio-esthétique a pour but d’aider les malades à se sentir mieux, et agit sur l’estime de soi dans une optique de mieux-être.« Prendre soin de soi demande un lâcher-prise qui n’est pas toujours évident », témoigne Chantal Noguero, socio-esthéticienne.« Ces séances apportent un contact différent, surtout si la personne subit des soins douloureux. » Car il s’agit de s’occuper de la personne, et non du patient.Selon les envies, les intervenantes peuvent masser, modeler, maquiller aussi parfois des femmes qui ont envie de se revoir « comme avant ».La Ligue contre le cancer a ainsi noué un partenariat avec le Codes, Centre de formation à la socio-esthétique. En région parisienne, les réseaux de santé Ensemble ou Osmose proposent eux aussi des séances de socio-esthétique aux personnes accompagnées.Les bénéficies de l’activité physique adapté sont nombreux, sur le sommeil, l’appétit, l’énergie mais aussi le stress ou l’estime de soi.Elle peut donc être proposée, elle aussi, en soin de support, soit par des réseaux de santé, soitEt ce pendant le traitement comme en période de convalescence.Depuis 2015, l’association Siel Bleu propose des séjours aux malades destinés à leur offrir un « sas de décompression » avant de reprendre leur quotidien., centrés sur l’activité physique adaptée, la nutrition, l’estime de soi et les échanges.A noter : une participation financière est demandée aux personnes à hauteur de leurs moyens, si les partenariats noués par l’association ne couvrent pas la totalité du coût du séjour.