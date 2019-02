Se former au rôle d'aidant grâce à des tutoriels vidéo

Une formation certifiante





En marge des cours en ligne, Savoir être Aidant offre aussi son expertise in situ lors d’ateliers présentiels. Une solution gratuite et plus chaleureuse qui permet de répondre à toutes les questions que se pose un aidant. L’inscription sur le site permet, en plus des vidéos, d’obtenir des contenus supplémentaires et de pouvoir démarrer une formation en ligne où vos connaissances seront testées et qui peut permettre d’obtenir une certification.

Sous forme de MOOC (Massive Online Open Course), le site Savoir être Aidant met à disposition gratuitement des cours pratiques sous forme de courtes vidéos.Réparties en six catégories (Les rôles des aidants, La mobilité, Bien-être et corps, Les maladies cognitives, Les dispositifs d’aides et Innovation et vieillissement), ces vidéos ont été confectionnées en collaboration avec les équipes gériatriques de l’Hôpital Charles Foix et des acteurs franciliens du vieillissement.Des conseils nutritionnels aux premiers signes d’Alzheimer, en passant par comment aménager son domicile, Savoir être Aidant propose ses conseils pratiques et pédagogiques sur plus de trois heures de contenus vidéo.: faire un shampoing au lit, faire un lit occupé, habiller déshabiller une personne en perte d'autonomie... Longues de quelques minutes, elles répondent à de nombreuses problématiques auxquelles un aidant doit faire face.