La grippe s'intensifie

Ce pic épidémiologique engendre un engorgement des consultations et des hospitalisations.

Les agendas médecins affichant souvent complet, les malades se tournent de plus en plus vers les urgences et font face à un personnel hospitalier de plus en plus débordés. La solution, est peut être du côté de la téléconsultation, au moins pour les cas les plus léger de contraction du virus. Une solution qui a été testée par une journaliste de Franceinfo qui fait part ici de son expérience.