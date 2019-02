Rennes : du soutien à domicile... pour les aidants

A côté de Rennes, une équipe de professionnels intervient depuis un an et demi à domicile pour soutenir les aidants.



Située à Chartres-de-Bretagne (35), l’association Assia-Una gère à la fois un service d’aide à domicile, un service de soins infirmiers, un centre de santé, un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et un foyer de vie pour personnes handicapées vieillissantes.



Des activités qui amènent forcément l’équipe à interagir avec de nombreux aidants, et à mieux connaître leurs besoins. Aussi, en 2015, naît l’idée de venir leur apporter du soutien à domicile.



Inspiré par l’équipe mobile Dom’Care, à Bordeaux, l’Emasad (équipe mobile accompagnement et soutien des aidants à domicile) démarre ses activités en 2017.



Composée d’une psychologue et d’un technicien coordonnateur de l’aide psychosociale aux aidants (un nouveau métier encore peu connu), elle s’adresse à tous les aidants de personnes âgées de plus de 60 ans résidant à Rennes Métropole, qu’elle soit déjà en lien avec l’association ou pas, explique Ronald Lozachmeur, le directeur d’Assia-Una.



Elle peut être sollicitée par un professionnel (aide à domicile, établissement de santé…) ou l’aidant lui-même.



Ensuite, l’équipe se rend au domicile de l’aidant pour mieux comprendre ses besoins et lui proposer un plan d’accompagnement adapté (accompagnement psychologique, aide pour trouver une solution de répit, soutien administratif pour différentes démarches…).



Durant sa première année d’existence, 143 aidants ont été mis en contact avec l’Emasad, et 82 d’entre eux accompagnés. Quatre personnes sont encore en attente.



Une première année durant laquelle l’accompagnement était gratuit. Mais aujourd’hui, faute de financements publics suffisants, l’association demande 50 euros par mois d’accompagnement.



Pour contacter l’Emasad, aller au 02 99 77 12 77 ou envoyer un mail à emasad@assia-una.fr



