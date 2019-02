Qu'est ce que le deuil blanc ?

Comment repérer le deuil blanc ?

Le “deuil intuitif” qui se caractérise par des “vagues d’émotions” ostensibles (colère, pleurs, perte d’énergie, d'appétit…) et le “deuil instrumental”, plus refoulé, qui se traduit par de l’anxiété ou de l’hyperactivité.









Deuil blanc : des podcasts pour mieux conmprendre Dans un cas comme dans l’autre, la solution n’est pas dans le déni mais plutôt dans l'acceptation par le dialogue.

Une situation paradoxale qui engendre des rapports compliqués entre la personne malade et son proche. Ce sentiment de deuil blanc nécessite d’être accompagné, d’en parler à des proches, à d’autres aidants ou à un professionnel, afin de sentir plus apaisé et de pouvoir mieux accompagner la personne malade.