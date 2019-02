100 % santé : ça baisse déjà

Objectif : zéro reste à charge !

Le comité a aussi annoncé l’arrivée prochaine d’une vaste campagne d’information à destination des assurés et des professionnels de santé, afin de rendre la réforme plus lisible.



Quel impact sur les tarifs des mutuelles ?

Les organismes complémentaires d’assurance maladie ne sont engagés à fournir l’ensemble des informations nécessaires à la bonne compréhension de la réforme auprès des assurés.



L’inquiétude réside désormais dans une éventuelle hausse du coût des mutuelles pour compenser la réforme. Cependant, après concertation avec le gouvernement et compte tenu de la situation sociale actuelle, les représentants des mutuelles santé ont soutenu que le 100 % santé n’engendrera aucune hausse des cotisations en 2019.



Une bonne nouvelle en attendant la prochaine étape de la réforme prévue pour avril prochain et qui concernera le plafonnement du prix des actes dentaires.

Le comité de suivi du 100% santé, inauguré par Agnès Buzyn le 14 février dernier, a permis de faire le point sur la première étape de cette réforme.Depuis le 1janvier 2019, l’acquisition d’un aide auditive a baissé, en moyenne, de 200 €. Une baisse de 250 € supplémentaires suivra en 2020 pour les soins en audiologie avant d’arriver en 2021, au reste à charge zéro.