Histoire de vie : se lancer dans l'autobiographie

Témoigner, se souvenir, laisser une trace de son passage sur Terre, donner à ses proches, ses descendants un éclairage sur son histoire, dire la vérité (ou non) sur qui on est, transmettre un message d’amour, utiliser le prétexte comme exutoire…Les raisons qui poussent à entreprendre un chantier autobiographique sont multiples et propres à chacun.Au grand âge, en fin de vie, l’envie se fait parfois plus forte, plus urgente. Se livrer à un inconnu peut se révéler cathartique, libératoire.D’où le succès croissant des biographes privés, relevé par La Croix en 2015 déjà Tout est possible : faire appel à un écrivain public, ou un auteur spécialisé, comme Christelle Cuinet qui accompagne depuis 2010 des enfants malades ou des personnes en fin de vie dans l’écriture de leur parcours de vie, ou Guillaume Moingeon , biographe familial depuis 1996 et auteur de plusieurs centaines de biographies.Un travail qui se paye :Bon à savoir : le réseau Nègres pour inconnus regroupe des dizaines de biographes sérieux, exerçant dans toute la France et pratiquant des tarifs raisonnables.



C’est l’autre option, bien sûr, mais elle peut faire peur : « vais-je savoir écrire ? Ecrire quoi ? Par où commencer ? »



Pour accompagner les aspirants biographes, Etienne Godinot a publié l’ouvrage Ecrire ma vie aux éditions Chronique sociale.



Il y propose notamment 80 exercices d’écriture à réaliser seul ou en groupe pour se lancer.

