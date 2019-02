Un appel pour rompre avec la solitude

recréer du lien social, de relayer certaines informations aux proches ou plus simplement de s’assurer que tout va bien.

L’écoute d’un spécialiste





Spécialisé dans les services au personnes âgées depuis 35 ans, DomusVi agrémente son offre en proposant un service d’appels de convivialité personnalisés : “ PrésenceVi ”.



D’autres professionnels offrent des services similaires, à l’image des “appels de courtoisie” d’Allianz qui proposent de joindre une personne âgée en perte d’autonomie pendant 10 minutes chaque mois. En cas de fragilité détectée, un psychologue prend le relai pour dialoguer avec l’abonné.

Pour des solutions non tarifées, des associations telles que “Du Soleil dans la Voix” ou "Au bout du fil” ont mis en place, à l’échelle locale ou nationale, des services solidaires téléphoniques pour permettre de mettre fin à l’isolement total des personnes âgées. Le service possède l’avantage d’être personnalisable, notamment au niveau de la fréquence des appels, mais aussi d’être réalisé par des professionnels de l’accompagnement des personnes âgées. A la demande d’un proche ou de la personne concernée, ces appels de convivialité permettent, de relayer certaines informations aux proches ou plus simplement de s’assurer que tout va bien.

Une démarche souvent naturelle pour les proches mais qui demande du temps et se révèle parfois insuffisante pour soutenir efficacement des personnes qui n’ont peu ou pas du tout de contacts humains dans leur journée.C’est pourquoi de plus en plus de services associatifs ou professionnels proposent d’appeler la personne isolée et de partager un petit moment de convivialité.