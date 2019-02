Des jeux vidéo au service de l'autonomie !

Les initiatives autour des jeux vidéo se multiplient dans les EHPAD, à l’image du programme Silver geek, pour lequel la pratique des jeux vidéo par les seniors a pour vocation de lutter contre l’illectronisme.

Outre le combat contre l’illectronisme, de plus en plus de jeux sont développés spécifiquement à destination des personnes en perte d’autonomie. Ces “serious games” peuvent être utilisés dans le cadre d’une rééducation physique ou pour agir sur la mémoire et les fonctions cognitives, en établissement comme au domicile.