Accueil temporaire en Ehpad : qu'est-ce que cela change pour l'Apa ?

La question de Charles C.

La réponse d’Agevillage

Ma belle-mère est à notre charge à la maison. Elle perçoit l'Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) pour une perte d’autonomie évaluée en GIR 2.Elle peut prétendre à une place en Ehpad 90 jours par an. Pour le bien-être de mon épouse, nous souhaitons qu’elle séjourne en Ehpad 15 jours tous les deux mois. Par contre, on nous annonce que le montant de l'Apa sera revu à la baisse pendant ces périodes. Est-ce normal ?L’Apa « établissement » est d’ailleurs souvent trois fois moindre que l’Apa « domicile ».Et ce, tout simplement, car l’aide n’a pas vocation à financer la même chose à domicile ou en établissement.La facture d’un Ehpad (qu’il s’agisse d’hébergement temporaire ou permanent) se compose de: la partie soins, entièrement réglée par l’Assurance maladie ; la partie hébergement, à la charge du résident ; et la partie dépendance, payée en partie par l’Apa établissement.Généralement, cette aide est versée directement aux Ehpad.Les résidents règlent donc la partie hébergement et une part du forfait dépendance, selon leurs ressources.Pour mieux comprendre, en se basant sur le tarif médian observé en 2016 Le tarif dépendance pour une personne en Gir 1 ou 2 se monte à 20,42 euros par jour, soit 612 euros par mois.L’Apa établissement permet de réduire cette partie de la facture.Ainsi, si les revenus de votre mère sont inférieurs à 2472,04 euros par mois, elle ne paiera que 5,51 euros par jour au titre de la dépendance, au lieu de 20,42 euros.S’ils sont supérieurs, elle paiera une participation plus importante, proportionnelle à ses revenus.Une fois revenue chez elle, elle percevra la même allocation qu'auparavant.A noter : l’hébergement temporaire est parfois financé partiellement par les caisses de retraite complémentaires ou les complémentaires santé. Renseignez-vous auprès de ces organismes.Par ailleurs, il est possible d'organiser des séjour temporaire en famille d'accueil. Dans ce cas, le montant de l'Apa ne change pas, puisque le lieu d'accueil est apparenté à un domicile.