Bande à part : les malades s'expriment sur Radio France Alzheimer

En avril 2018, France Alzheimer lançait sa radio en ligne et répondait aux questions des personnes malades, des familles, des proches aidants. Depuis janvier, la station s’enrichit d’une nouvelle émission, Bande à part, qui donne la parole aux malades.



Jacques vient de Colombes (92), est âgé de 75 ans et 9 mois.



Gérald, ancien dentiste, vit lui aussi en région parisienne. Allyre, lui, porte un prénom auvergnat. Agé de 62 ans, cet ancien biologiste a vécu au Québec avant de venir s’installer en Ile-de-France.



Joëlle est quant à elle une Parisienne pur jus.



Beaucoup de différences, mais Joëlle, Gérald, Allyre et Jacques ont un point commun : ils sont tous atteints de la maladie d’Alzheimer.



Si l’émission a pour vocation de parler de la vie avec la maladie, de répondre aux questions des auditeurs et auditrices, il s’agit aussi de parler « de la vie tout court ».



Car les malades ont une vie en dehors de la maladie, des amitiés et des amours, des passions et des loisirs, qu’ils viendront partager tous les mois dans Bande à part.



Une façon de briser les stéréotypes sur Alzheimer et ceux qui en sont atteints.



Le deuxième épisode de Bande à part sera diffusé le 27 février à 18h.



Les auditrices et auditeurs peuvent poser leurs questions ou laisser un message à Radio France Alzheimer en appelant au 09 72 19 04 23 (tarif local).



A noter également : dans son émission du 11 janvier, la radio a donné la parole à Catherine Laborde, atteinte de la maladie à corps de Lewy.



Réécouter le premier épisode de Bande à part