Hauts-de-France : 1er Label Humanitude présenté par les proches aidants

Toutes les équipes de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Neuville à Amiens, étaient fières de se voir remettre le premier Label Humanitude des Hauts de France le 20 février dernier. Tous avaient décoré la maison aux couleurs bleues de ce premier label de bientraitance pour cette journée portes ouvertes. Un calin vous était offert partout dans la maison par un grand ours blanc à l'écharpe bleue, pour incarner la professionnalisation de la tendresse.

L'occasion pour les résidents et leurs familles de témoigner de leur vécu de l'Humanitude.



L'Humanitude malgré les difficultés

Madame Kempf, présidente du conseil de la vie sociale (CVS) de l'EHPAD, a témoigné de l'affection les uns pour les autres, de l'attention continue des professionnels sous la bannière des 5 principes du label Humanitude. Sans angélisme, sans renier les difficultés d'avoir à rencontrer chaque jour des situations douloureuses, elle a salué cet accompagnement ajusté. "Quand je rentre après minuit, on m'attend, on m'accompagne !" a expliqué Madame Kempf.



C'est l'organisation qui s'adapte au résident et non l'inverse

Pour répondre au principe "Zéro soin de force sans abandon de soin", les équipes ont du revoir les organisations qui s'adaptent maintenant aux rythmes des résidents et non l'inverse. Les professionnels ont été formés à la philosophie de l'Humanitude® et aux techniques de prendre soin qui professionnalisent les regards, les paroles, les touchers et la verticalité. Un ateliers de manutention relationnelle® était ainsi proposés pour que les visiteurs découvrent et testent les techniques requises. "Cette qualité de prendre soin permet aux résidents de gagner en autonomie. Elle permet aussi aux personnels de gagner en qualité de vie au travail", souligne Guillaume Delalieu, le directeur.



Ne plus faire à leur place

"J'ai beaucoup appris des aides-soignantes", a témoigné Chantal Lemaire, fille d'un résident. "Elles me voyaient m'épuiser à accompagner mon père, à tout anticiper, à faire à sa place. Je les remercie d'avoir partagé avec moi les techniques Humanitude de regard, de paroles, de touchers... quand la parole n'est plus. Quel soulagement de voir mon père continuer à vieillir debout, paisiblement. Quelle leçon aussi de m'avoir appris à prendre soin de moi pour prendre soin de notre lien, de notre relation !"



Le label Humanitude : 1er label de bientraitance

Il a été attribué par Asshumevie, association Humanitude Evaluation et Milieu de Vie, après une visite de plusieurs jours avec plusieurs experts qui ont vérifier le respect des 5 principes Humanitude déclinés en plusieurs centaines de critères du Label. Il est délivré pour cinq ans avec un suivi annuel de l'auto-évaluation de l'établissement et une contre-visite au cours des cinq ans.

"Nous ne voulons plus revenir en arrière" ont conclu les professionnels de l'aide et du soin.



Ecoutez Guillaume Delalieu, directeur de l'EHPAD La Neuville à Amiens, au micro de France Bleu ce 21 février



Contact : Ehpad La Neuville - 5 place Augustin Dujardin – 80000 AMIENS - Tél : 03 22 46 21 69 - Géré par l'association - contact en ligne