Faire le ménage dans les produits ménagers

Aux Etats-Unis, l'Université du Minnesota, a suivi 3.617 participants de l'étude National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) et montre un lien entre les dichlorophénols (DCP), des produits chimiques présents dans de nombreux produits d'entretien et ménager, et un risque accru de cancer et de maladies cardiaques. L'occasion d'un grand nettoyage dans nos placards et de découvrir l'enquête de la Ville de Puteaux sur la dangerosité des produits ménagers.



Faire le ménage dans les produits

Le centre communal d'action social (CCAS) de Puteaux en Ile de France, a vérifié la dangerosité des produits ménagers que les aides à domicile rencontrent aux domiciles des personnes aidées. Kevin Borja, aide à domicile de la Ville, témoigne que ses clients sont souvent un peu perdus entre toutes les marques proposées dans le commerce. Il leur conseille l'eau, le vinaigre, le savon noir : peu coûteux, ces produits sont très efficaces et moins dangereux pour la santé des personnes âgées, celles de leurs proches et celle des aides à domicile, des aides ménagères. En effet, chacune de ces personnes peut être directement en contact avec ces produits par la peau, les yeux et aussi les voies respiratoires.



Des produits dangereux à remplacer

Détergents, ammoniaque (lave-vitres), phosphates (tablettes lave-vaisselle), soude, acides, colorants, parfums... mieux vaut lire les étiquettes pour les repérer, s'en prémunir (allergènes) voire en changer.

11 pictogrammes sur les produits indiquent trois types de dangers :

- danger physique : inflammable, corrosif, explosif

- danger pour la santé : corrosif, toxique (cancérogène, mutagène, reprotoxique, allergisant, altérant le fonctionnement de certains organes), voire mortel

- danger pour l'environnement : aquatique, pour la couche d'ozone.

Mieux vaut opter pour l'eau, le vinaigre (blanc, d'alcool), citron, le bicarbonate de soude et autres produits aux labels écologiques, d'autant qu'on limitera les déchets d'emballages. L'association de prévention de la pollution atmosphérique nord Pas-de-Calais a édité des recettes économiques et écologiques de produits d’entretien.



Premiers gestes en cas d'accident avec un produit ménager

En cas d’ingestion : ne pas faire pas vomir la victime, ni lui donner à boire.

En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements souillés et rincer 10 minutes sous l’eau du robinet.

En cas d’inhalation : quitter la pièce et respirer à l’air libre.

En cas de projection dans les yeux : rincer 10 minutes sous un filet d’eau tiède, paupières ouvertes.

En savoir plus sur Inpes.Santepubliquefrance



5 conseils clés dans l'utilisation des produits ménagers

1. Bien se protéger : mettre des gants, voire des lunettes

2. Aérer, ouvrir les fenêtres à leur utilisation

3. Limitez les produits « aérosol »

4. Ne jamais mélanger deux produits pour prévenir de réactions chimiques dangereuses et de dégagement de gaz toxiques

5. Etre attentif et vérifier l'étiquetage, la durée de validité, le stockage



Retrouvez les conseils d'Agevillage pour améliorer la qualité de l'air intérieur.