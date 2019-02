Sophia : L'Assurance Maladie coache les personnes diabétiques

Pour répondre aux 3,5 millions de personnes malades du diabète en France, limiter les conséquences avec un traitement adapté et de bonnes habitudes, l'Assurance Maladie déploie le service "Sohia Diabète".



Informations, conseils personnalisés, coaching 24 heures sur 24

Le service "Sophia Diabète" permet de bénéficier de quatre journaux « sophia et vous » par an avec des infos santé sur les différents examens recommandés, comment prendre soin de vos pieds ou de vos dents, des témoignages d'autres patients et de professionnels de santé, des actualités sur le diabète et des conseils sur l'alimentation, les activités physiques que vous pouvez pratiquer.

Des « livrets repères » vous seront adressés pour répondre concrètement et précisément à vos questions sur un sujet spécifique (les graisses dans l'alimentation, le stress, les complications rénales du diabète...).

Des infirmiers-conseillers en santé répondront à vos questions par téléphone (du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi matin jusqu'à 13h pour les personnes résidant en métropole). Un suivi téléphonique est proposé selon les besoins et difficultés identifiés. Un site de coaching en ligne est accessible 24h/24. Et depuis votre espace sophia : il est possible de saisir et suivre ses données de santé et les résultats d'examens, demander des rappels des rendez-vous médicaux, et aussi poser des questions par écrit aux infirmiers-conseillers en santé.



Un service gratuit et sans engagement

On peut y adhérer et le quitter sur simple demande. Il suffit d'avoir plus de 18 ans, être pris en charge en affection de longue durée (ALD), de bénéficier d'au moins 3 prescriptions par an de médicaments pour traiter votre diabète et enfin d'avoir déclaré un médecin traitant. Si vous remplissez ces critères, l'Assurance maladie vous invite par courrier à vous inscrire et vous fournit un numéro d'adhérent vous permettant de faire la démarche soit en ligne (module d'inscription ou depuis votre compte Ameli), soit par courrier en remplissant le bulletin d'inscription joint au courrier d'invitation, soit avec votre médecin lors d'une consultation.

En savoir plus sur Sophia Diabète : cliquez ici

Ou appelez si vous habitez en métropole : le 0 809 400 040, si vous habitez en Guadeloupe, Martinique ou Guyane : 0 809 100 097 et si vous résidez à la Réunion : 0 809 109 974 (services gratuits + prix appel).