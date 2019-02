Initiatives : pensez au financement participatif

Popularisé ces dernières années par l’émergence de projets culturels nés de l’entraide, le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, est aussi devenu un moyen de soutenir des initiatives en faveur de personnes en perte d’autonomie.



Les principales plateformes de crowdfunding (Ulule et KissKissBankBank) ont surtout vocation à mettre en avant les initiatives culturelles et ne se consacrent pas un traitement particulier aux projets solidaires. Ceux-ci représentent entre 11 et 19 % des initiatives présentées sur Ulule et KissKissBankBank.





Il existe néanmoins d’autres solutions pour mettre en avant toute initiative visant à aider la recherche ou plus directement, des personnes malades ou en situation de handicap.

Dans cette logique Humaid s’occupe spécifiquement de récolter des fonds pour des projets liés à la santé et ainsi répondre à des besoins essentiels tels que l’achat d’un fauteuil pour handicapé ou le financement d’une thérapie lourde.