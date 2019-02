De nouveaux objets connectés au service de l'autonomie

En pleine ère du numérique, les objets connectés se retrouvent partout dans notre environnement, avec une utilité parfois superflue. Cependant, certains de ces “IOT” (Internet of Things ou objets connectés) sont conçus avec une véritable ambition d’améliorer le quotidien des utilisateurs et notamment celui des personnes en perte d’autonomie. Voici un petit aperçu des dernières nouveautés qui pourraient changer la vie des seniors et de leurs aidants.





La canne intelligente

Lauréate au CES 2017, la Lauréate au CES 2017, la Smartcane , créée par Nov’in, est une canne connectée capable de détecter les chutes mais aussi de constater une absence d’activité. Dans un cas comme dans l’autre, la canne émet un appel vers un 1er proche qui doit indiquer sur son téléphone, s’il peut intervenir. En cas d'indisponibilité, un deuxième aidant est contacté et ainsi de suite jusqu’au 5e proche enregistré par le logiciel. Equipée de capteurs intelligents, la Smartcane peut discerner les “vraies” chutes et éviter d’appeler les proches à chaque fois que la canne tombe toute seule.



La serrure qui se passe de clés !

La serrure connectée de Somfy , offre une nouvelle façon de gérer l’accès à son domicile. Depuis son smartphone, il est désormais possible d’ouvrir ou de fermer sa porte mais aussi de créer des accès temporaires ou non, pour ses proches. Depuis le 1er janvier, et dans le cadre d’un partenariat avec Somfy, DomusVi enrichit son offre de services à domicile en proposant cette serrure connectée. Un moyen de favoriser les allées et venues des intervenants et de favoriser le maintien à domicile de la personne aidée. 280 € pour la serrure connectée de Somfy De la surveillance pour plus d’autonomie

Développé par la start-up Telegrafik, Otono-me est une solution destinée aux aidants, qui leur permet de veiller sur un proche à distance. l’offre complète “ Otono-me ” est à installer chez le proche en perte d’autonomie et se compose de capteurs de mouvements, de capteurs de portes qui permettent à l’aidant, de suivre et de détecter depuis son smartphone, tous comportements inhabituels. Le proche dispose aussi d’un bouton d’alerte (sous forme de médaillon) et d’un interphone pour être mis en relation avec le service d’assistance. De 9,99 € à 54 € / mois.



129 € à l’achat plus un abonnement au service d’alerte de 19,90 € (prix de lancement).