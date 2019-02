Les grands-parents, ces aidants oubliés

30% des aidants familiaux sont des grands-parents

Au-delà des petits enfants, l’allongement de l’espérance de vie amène de plus en plus souvent les grands-parents à aussi prendre soin d’un parent en perte d’autonomie. Au total, près d’un tiers des aidants familiaux sont des grands-parents qui se consacrent à un proche en situation de dépendance. Ces grands-parents, de plus en plus jeunes et actifs, jouent donc un rôle primordial à tous les étages de la famille et méritent bien d’être fêtés.







Ils sont 15 millions de français à occuper le rôle de grand-parent et se déclarent heureux de l’être pour 95 % d’entre eux, d’après un récent sondage effectué par Notre temps. Pour autant la tâche n’est pas toujours aisée et la reconnaissance est parfois ingrate.Au delà de l’apport éducatif, affectif et du soutien financier, les grands parents occupent une fonction fondamentale dans la société en s’occupant en moyenne 9 heures par semaines de leurs petits-enfants. Une “garde” bien évidemment bénévole, qui permet un allègement non négligeable pour les parents, en coûts et en temps.