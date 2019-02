Parkinson : La recherche se penche sur les thérapies alternatives

En France, entre 150 000 et 200 000 personnes sont atteintes par la maladie de Parkinson. Si aucun traitement ne permet aujourd’hui d’éradiquer totalement les symptômes, la recherche s’active afin de trouver des solutions pour retarder et soulager les effets de la maladie.



En complément de traitements dits “classiques”, à base de médicaments, de nombreuses solutions alternatives sont proposées pour apaiser les malades.





Le cannabis testé en France

Déjà autorisé dans une trentaine de pays dans le monde, le cannabis thérapeutique arrive donc en provence, pour une phase de tests prévus dans l’hôpital La Timone de Marseille.

Présenté sous forme de spray, ce cannabis thérapeutique va être proposé à une trentaine de patients sur une année. Les résultats permettront d’évaluer l’impact des inhalations sur les troubles moteurs, l'anxiété et la dépression liés à Parkinson.

Un art martial pour combattre la maladie

DHUNE et France Parkinson ont aussi présenté les résultats d’une autre étude visant à déterminer les effets de la Capoeira sur les Personnes atteintes par la maladie. Une étude qui confirme tous les bienfaits de cette thérapie non-médicamenteuse qui permet aux malades de travailler l’équilibre, le rythme et la précision.

Après un an de pratique les participants ont ressenti une amélioration de leur condition physique générale et les résultats ont démontré des progrès significatif sur les scores de fluidité, de vitesse d’exécution et de précision.

L’acupuncture, les massages, le Taï Chi ou encore le yoga font partie de ces méthodes complémentaires et ont démontré certains effets positifs sur la mobilité et l’équilibre chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson.C’est dans cette volonté d’explorer de nouvelles méthodes que le neuropôle d’excellence DHUNE et l’association France Parkinson ont unis leurs efforts pour financer la première étude française afin de mesurer les effets du cannabis thérapeutique sur les troubles moteurs des patients atteints par Parkinson.