Alzheimer : deux mooc à suivre en mars

Idéal pour les aidants qui ont du mal à se dégager du temps, le e-learning permet d’acquérir, à distance et à leur rythme, des connaissances sur la maladie.



Le centre de formation Eval’zheimer de la Fondation Médéric Alzheimer lance deux nouveaux mooc consacrés à la pathologie.



Ces cours en ligne gratuits sont accessibles sans compétences préalables, même si le centre recommande d’avoir une expérience de l’accompagnement de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.



Le premier, intitulé Vieillissement normal et vieillissement pathologique, a pour objectif d’aider les participants à mieux comprendre les liens entre vieillissement et maladies neurodégénératives.



Le second est consacré aux troubles du comportement.



Chacun des cours se compose de six vidéos de 20 minutes, associés à des exercices.



La première session du mooc Vieillissement normal et vieillissement pathologique débutera le 15 mars.



Dès demain, mardi 5 mars, les aidants pourront aussi suivre le mooc du Professeur Joël Belmin, La maladie d'Alzheimer : tout ce que vous avez toujoursd voulu savoir.



Depuis 2015, cette formation qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels présente de façon simple et compréhensible la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.



Il demande aux participants un investissement d’une à deux heures par semaines durant six semaines.



Egalement gratuit, il est par ailleurs disponible en version sous-titrée (français, anglais, italien et espagnol).



S’inscrire au mooc Vieillissement normal et vieillissement pathologique

S’inscrire au mooc La maladie d’Alzheimer : tout ce que vous avez toujours voulu savoir



