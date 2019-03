A lire : Créer sa vieillesse

Du haut de ses 89 ans, Paule Giron aborde avec recul et non sans humour toutes les problématiques auxquelles elle est désormais confrontée.La spiritualité, le numérique, les jeunes, les maisons de retraite, la mort… l’auteure ne se dérobe pas et refuse d’être “mise au rancart”, clamant haut et fort son appartenance à ce monde. Les vieux ont aussi un avenir et pas question d’être bloqué sur le rétroviseur, à ressasser son passé.