Christian Chenay, 97 ans et toujours médecin !

Doyen des médecins de France depuis 2014, Christian Chenay exerce avec toujours autant de passion et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Son fils, Christian lui aussi, qui exerçait à ses côtés a mis fin à son activité en premier, à l’âge de 67 ans, après 37 ans de collaboration médicale et familiale.









Une désertification inquiétante

L’autre raison de son succès s’explique par le fait qu’il n’y ai que trois médecins pour 19 000 habitants et Christian Chenay est le seul à consulter sans rendez-vous. Ce manque de professionnels de santé à Chevilly-Larue est symptomatique d’une carence préoccupante en périphérie de Paris où la densité de médecins est deux à trois fois moins importante que dans la capitale. Aujourd’hui, âgé de 97 ans, Christian Chenay n’exerce plus que deux matinées par semaine dans son cabinet de Chevilly-Larue (94) mais rencontre toujours autant de succès. La salle d’attente ne désemplit pas et témoigne de l’attachement porté à ce médecin familial. Le Docteur Chenay reçoit pourtant sans rendez-vous et sans garantie d’obtenir une consultation. Chaque jour, seuls les 30 premiers arrivés sont reçus par le généraliste.

Aurélie, qui a été sa patiente pendant 25 ans, se souvient de “la proximité et de l'empathie” de ce “médecin qui suit les familles de générations en générations” et qui pendant un temps, se déplaçait aux domiciles des patients. Aurélie se rappelle aussi de ce matelas, présent dans son cabinet et dédié aux micro siestes ; secret peut être d’une vigueur inaltérable !