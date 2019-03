Enquêtes : aidants, donnez votre avis !

La semaine dernière, Jocelyne, senior testeuse à l’open lab Silver Valley se réjouissait que « pour une fois », l’avis des premiers concernés soit recherché. Indispensable pour proposer un meilleur accompagnement, de meilleures solutions aux personnes âgées et aux aidants.





C’est la raison qui a poussé un groupe de chercheurs canadiens à créer le projet Shade.



Co-porté par des universitaires et des entreprises, il a pour objet de recueillir un maximum d'informations sur les caractéristiques des meilleurs produits, services et applications, destinés aux aînés et à leurs aidants, via un questionnaire en ligne.



Ces résultats seront ensuite synthétisés et partagés librement afin d’aider les acteurs de la Silver économie à concevoir les solutions les plus pertinentes possibles pour les seniors et les aidants.



De l’autre côté de l’Atlantique, la Maison des aînés et des aidants, à Paris, cherche elle aussi à améliorer le soutien aux aidants par le biais d’une enquête nationale en ligne.



Plus précisément, il s’agit de renforcer la lisibilité et la visibilité des actions existantes pour les aidants, mais aussi d’en imaginer de nouvelles.



Il faut compter une dizaine de minutes pour répondre aux questions. Les résultats de l’enquête seront publiés à la rentrée.



