Des solutions pour trouver un aidant

Destiné aux Belges en situation de handicap physique et/ou mental, Handyfriend propose une solution simple et rapide afin de mettre en relation ceux qui réclament de l’aide et ceux qui en proposent.Chacun, de son côté, peut se créer un compte et ainsi proposer ou demander des services en fonction de leurs critères, pour un soir, une semaine, une visite régulière...