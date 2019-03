A lire : L'Anxiété, quelle chose étrange

L’objectif de Steve Haines est à la fois de dédramatiser son propos mais aussi de le vulgariser. Le format BD et ses dessins hauts en couleur facilitent cette démarche mais L'Anxiété, quelle chose étrange n’en demeure pas moins un outil pédagogique très référencé.





Le prochain et dernier épisode de la trilogie est prévu pour 2019 et sera cette fois consacré au trauma. L’occasion une nouvelle fois d’explorer en profondeur un mal du quotidien, en évitant la gravité et la complexité d’un ouvrage médical.

Les légendes, omniprésentes, renvoient aux études scientifiques ou autres références philosophiques et viennent témoigner du sérieux de l’ouvrage.