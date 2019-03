Du 9 au 17 mars 2019 : semaine du glaucome et du rein

Quelques semaines après la sortie du formidable livre de la journaliste Elisabeth Quin atteinte d'un double glaucome : La nuit se lève (voir son interview sur France 5), la semaine du glaucome invite à se faire dépister partout en France.

C'est aussi la semaine nationale du rein pour se faire dépister pour ces maladies aussi, pour les retarder, voire éviter ces pathologies très lourdes (l’insuffisance rénale est souvent synonyme de dialyse et/ou de greffes).



Ne laissez pas le glaucome vous gâcher la vue



L'UNADEV, union nationale des aveugles et déficients visuels, plus d'un million sept cent mille personnes en France, se mobilise pour sensibiliser le public à cette maladie insidieuse sans symptôme jusqu'à un stade avancé. Près d'un malade sur deux s'ignore.



Le Bus du glaucome va sillonner la France jusqu'en juin 2019 pour proposer un dépistage gratuit et inviter à un suivi régulier.



A Lyon, du 12 au 14 mars 2019, le village du glaucome accueillera le grand public sur la place Antonin Poncet, du 12 au 14 mars, de 9h à 18h, et proposera des dépistages gratuits, des informations et actions de sensibilisation au handicap visuel : parcours en cannes blanches, rencontres avec des maîtres chiens-guides déficients visuels, ateliers pour découvrir le braille, démonstrations de cécifoot, de cécivoile et de showdown (jeu de tennis de table dans le noir).



Autres dates et villes mobilisées :

Lundi 11 mars à Bordeaux à 18h : “Réunion d’information sur le glaucome” – avec le Dr Cédric Schweitzer

Mardi 12 mars à Pau à 15h : “Le glaucome, une affection évolutive” – avec le Dr Wilfrid Williamson,

Mercredi 13 mars à Toulouse à 17h30 : “Le glaucome pour les nuls” – avec le Dr Antoine Bastelica

Mercredi 13 mars à Lille à 19h : “Le glaucome, combattre l’invisible” – avec le Dr Guillaume Besombes

Jeudi 14 mars à Boulogne-Billancourt à 18h30 – “Réunion d’information sur le glaucome” – avec le Pr Aptel et le Pr Lachkar



La santé rénale : pour tous et partout !



C'est le thème de la 14ème édition de la Semaine Nationale du Rein du 9 au 16 mars 2019. Ces maladies rénales touchent 1 personne sur 10, en France, avec plus de 11 000 nouvelles personnes chaque année qui apprennent qu’elles souffrent d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un traitement de suppléance (dialyse ou greffe).



36 000 personnes sont porteuses d’un greffon rénal et 12 500 patients sont en attente d’une greffe de rein tandis que 46 000 patients dialysent, rappelle France Rein.



La campagne vise à sensibiliser sur un meilleur accès aux soins partout sur les territoires.



Découvrez la carte de France, des stands d’informations et des lieux de dépistage gratuit et rapide, ouverts à tous.