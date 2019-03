Idées ludiques pour stimuler sa mémoire

Les maladies de la mémoire font peur, angoissent, et c’est compréhensible : les chercheurs n’en comprennent malheureusement pas encore leur cause, et ne sont donc pas en mesure de les guérir. Reste qu’il est possible de stimuler et d’entretenir sa mémoire de façon ludique, et ce à tout âge. Quelques pistes.



Ecouter de la musique



La musique est un véritable stimulant cognitif et cérébral, affirmait en 2014 Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen lors d’une conférence (à écouter ici).



Et en effet, de l’écoute de musique (ou, mieux encore, de sa pratique) découlent de multiples effets bénéfiques pour notre cerveau. Notamment sur la mémoire, indique le neuropsychologue. « La mémoire musicale sollicite plus largement le cerveau que la mémoire du langage », explique-t-il.



Jouer, jouer, jouer !



Seul ou à plusieurs, les jeux de logique font appel au cerveau et à la mémoire, l’idéal étant de jouer avec d’autres.



Sortir et voir du monde



Car les interactions sociales sont aussi de formidables boosters de mémoire. Qu’il s’agisse de participer à un atelier, d’apprendre, de jouer ou simplement de voir des amis, les bénéfices sont avérés.



Lire



La lecture joue aussi un rôle positif, pour l’entretien et le développement de la mémoire. Pas d’idées ? Les bibliothécaires de la bibliothèque municipale pourront vous aiguiller. Certaines communes, comme Paris ou La Guerche-de-Bretagne proposent un service de portage de livres, renseignez-vous auprès du CCAS (centre communal d'action sociale) de la Mairie.



Participer à un atelier mémoire



Organisés par divers organismes, et notamment les caisses de retraite, ils ont pour but d’aider les participants à mieux comprendre le fonctionnement de leur mémoire et d’acquérir de bons réflexes pour l’entretenir.



Pour en savoir plus et connaître les ateliers organisés près de chez vous, composez le 39 60 pour contacter votre caisse régionale.



Pour aller plus loin

Conférences, débats, ateliers… Découvrez les rendez-vous consacrés à la mémoire dans le cadre de la semaine du cerveau.