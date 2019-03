Parlons fesses !

A l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, nommé “Mars Bleu”, une vaste campagne de communication, intitulée #ParlonsFesses, a été lancée pour inciter les Français à se faire dépister.





Le cancer colorectal est le plus meurtrier après celui du poumon. Il touche 5 % de la population et chaque année plus de 17 000 Français en meurent.

Le “Mars Bleu” vient rappeler ce triste bilan mais aussi marteler que dans 9 cas sur 10, le cancer colorectal se guérit, s’il est dépisté à temps…