Quelles solutions face à l'incontinence ?

Urologie santé

Urologie santé est le nouveau site d'Urofrance (Association française d'urologie) dédié au grand public.



Il recense les informations essentielles pour mieux comprendre les différentes pathologies urologiques de l’homme et de la femme, leurs préventions, leurs traitements, les suivis…



Les internautes y trouveront notamment :



- des fiches patients (pathologies, traitements, suivis) pour synthétiser des sujets spécifiques et accompagner les patients dans la connaissance de leur maladie et une plus grande autonomie ;



- des dossiers thématiques ;



- des outils pratiques comme l'annuraire des urologues membres de l’AFU, des outils d’évaluation tel que le calendrier mictionnel, et un grand nombre de vidéos didactiques.