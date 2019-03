Tout savoir pour prendre soin de ses dents

A l’occasion de la journée de la santé bucco-dentaire le 20 mars, conseils pour prendre soin de ses dents, dentition naturelle comme prothèses.



A tout âge, il est essentiel de prendre soin de ses dents. La santé bucco-dentaire a en effet des liens directs avec notre santé tout court.



Au-delà de l’impact des maladies bucco-dentaire sur notre capacité à bien s’alimenter, notre qualité de vie et nos interactions sociales, l’union française de la santé bucco-dentaire rappelle que « les pathologies bucco-dentaires représentent la 6ème complication du diabète, favorisent les maladies cardio-vasculaires ».



Sans oublier les chutes : « aussi étonnant que cela puisse paraître, l’articulation de la mâchoire participe à la construction et à la préservation de l’équilibre », explique l’union.



Par ailleurs, « des études sont même actuellement en cours concernant un possible lien entre bactéries buccales et maladie d’Alzheimer », indique l’UFSBD.



Indispensable, donc, de prendre le plus grand soin de ses dents.



Qu’elles soient naturelles ou non, il est essentiel :





De les brosser deux minutes deux fois par jour

De consulter à la moindre douleur

D’effectuer chaque année une visite de prévention chez le dentiste

D’éviter les cure-dents en cas d’aliments coincés entre deux dents, qui peuvent causer des blessures de la gencive, et préférer le fil dentaire ou les brossettes

Bien entretenir ses prothèses dentaires

N'oubliez pas le rebasage !

Retrouvez ici tous nos conseils pour accompagner un proche en perte d’autonomie chez le dentiste. Il existe aussi des services qui proposent des consultations dentaires à domicile.

Quant aux prothèses dentaires, elles peuvent être disposées au sec, dans une boîte adaptée. Il suffira de l'humidifier avant de la remettre le lendemain matin. A noter : avec l'avancée en âge, la gencive se rétracte. Le rebasage est une technique professionnelle permettant d'adapter la prothèse aussi souvent que nécessaire (généralement tous les deux ans).