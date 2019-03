A lire : Le Gang des vieux schnocks

Ce “gang” est aussi un prétexte pour rompre avec la solitude des quatre belligérants. Sous la plume légère et drôle de l’ancienne journaliste Florence Thinard se cache un message affectueux à l’égard des personnes âgées et de leur considération dans la société.

Tisser des liens intergénérationnels

Roman destiné aux jeunes ados, Le Gang des vieux schnocks est une histoire farfelue, pleine de malice qui invite le lecteur à s’interroger sur la place des seniors dans la société. L’ouvrage propose de repenser la vieillesse, parce qu’être vieux n’implique pas un renoncement à la vie, à l’amusement, à la légèreté.



Victor, le plus vindicatif des quatre membres, s’agace de la fourberie de cette société : “Mais les ‘seniors’, non non non ! Assez de cette hypocrisie ! Mon senior par-ci, mon senior par-là… [...] Et que je te fais des courbettes ! Que je donne du ‘personne âgées’ ! Du ‘nos aînées’ ! Du ‘grand-père’ ! Du ‘mémé’ ! Que du blabla, tout ça. Dans notre dos, ils nous traitent de vieux schnocks, de débris, de bouches inutiles !”



Une reconsidération des personnes âgées qui agit comme un leitmotiv dans cette comédie grinçante mais pleine d’affection où les rapports entre les générations deviennent la solution et plus le problème.

“Vous n’avez rien compris ! C’est cette société pourrie qui est anti-vieux ! On nous méprise ! On nous organise des repas de vieux ! On nous parque dans des maisons de vieux où on nous traite comme des vieux !” s’insurge Victor avant de poursuivre “Le pire du pire, c’est qu’on nous OUBLIE ! Oui, madame ! Transparents ! Invisibles ! In-ex-is-tants ! Voilà ce qu’on est !”