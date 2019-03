Un outil pour alléger les dispositions en fin de vie

Ancienne éducatrice de jeunes enfants, Sûzel Pailhes est à l'origine d'une solution pratique pour faciliter les mesures en fin de vie.





Son invention, soutenue notamment par le Réseau Apa et la fondation AGES , consiste en un livret astucieux organisé de façon à recenser et classer tous les documents qui serviront aux proches après le décès.



Le livret nommé Pass’âge se compose d’un trieur pour y ranger les documents importants (contrats d’assurance, papiers d’identité, feuilles d’impôts…) et d’un recueil regroupant les volontés (testament, positionnement sur le don d’organes…).





S’organiser pour décharger ses proches



Animé par une volonté de surpasser les tabous autour de la fin de vie, de ne plus mettre le sujet sous le tapis, Pass’âge propose prendre les devants et de s’organiser afin, le jour venu, de soulager les proches déboussolés, de toutes ces démarches fastidieuses.



Les bénéficiaires du Réseau Apa ont d'ores et déjà pu obtenir l'un des 5000 premiers exemplaires. Et pour ceux qui n'ont pas encore leur exemplaire, il est possible de participer à cette initiative louable et ainsi permettre la réédition du livret Pass'âge, en faisant un don sur la plateforme puls'AGES



Une émission qui brise les tabous



Pour aller plus loin sur toutes ces questions et démarches qui accompagnent la fin de vie, la société de production Seprem , en partenariat avec Roc Eclerc, a prévu la diffusion de trois émissions consacrées au deuil.



Ces émissions intitulées Deuil : et si on en parlait ? Le mag info sans tabou, seront diffusées à l’automne prochain sur des chaînes locales et régionales et traiteront, en présence d’experts, de l’accompagnement psychologique, de la prévoyance, des démarches administratives, et répondront à toutes les questions trop souvent évitées.