Colloque National : EHPAD & Domicile

Colloque National ReSanté-Vous les 16 & 17 mai

EHPAD & Domicile : un accord majeur

C'est par le biais d'un thème provocateur que ReSanté-Vous, lance son 8ème colloque sur les « Approches Humaines et le Grand Âge ». Organisé cette année sur deux jours au Palais des Congrès du Futuroscope, il rassemblera de nombreux spécialistes en gérontologie, directeurs d'établissements, acteurs de la silver éco et professionnels venus de tout le grand ouest et plus encore...





Entreprise reconnue Solidaire d'Utilité Sociale, ReSanté-Vous propose un colloque original pour plusieurs raisons. D’une part, il a pour objectif de rassembler de nombreux acteurs de tous secteurs (EHPAD, domicile, collectivités et entreprises de la silver eco). Ils seront autour des tables de discussion et dans l’assemblée sur les deux jours.D’autre part, il vise l'initiation à l’innovation des professionnels de terrain (directeurs d’EHPAD, infirmières, médecins, psychologues…), voire des élus. Mais qu'entendons-nous par innovation ?...

Entreprise reconnue Solidaire d'Utilité Sociale, ReSanté-Vous propose un colloque original pour plusieurs raisons. D’une part, il a pour objectif de rassembler de nombreux acteurs de tous secteurs (EHPAD, domicile, collectivités et entreprises de la silver eco). Ils seront autour des tables de discussion et dans l’assemblée sur les deux jours.D’autre part, il vise l'initiation à l’innovation des professionnels de terrain (directeurs d’EHPAD, infirmières, médecins, psychologues…), voire des élus. Mais qu'entendons-nous par innovation ?...

Près de 800 professionnels attendus au Palais des Congrès du Futuroscope



Cet événement-formation*, piloté en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Vienne, Grand Poitiers et Autonom’lab, promet d'être un événement de grande envergure. De nombreux conférenciers reconnus y sont attendus : Luc BROUSSY (Président de France Silver Eco), Michel LAFORCADE (Directeur Général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine), le Pr PACCALIN (Professeur HDR en Gériatrie à l’Université de Poitiers), Benjamin ZIMMER (Directeur Délégué de Silver Alliance) et Jean-René LOUBAT (Psychosociologue et docteur en sciences humaines) entre autre... Grâce au développement de son ouverture à l'international, ReSanté-Vous aura le plaisir d'accueillir le Dr Iñaki ARTAZA ARTABE (Directeur d’EHPAD à Bilbao) et Auguste LOKO (Président de l’AASDPAC Healthcare), qui viendront témoigner des expériences menées respectivement en Espagne et au Congo-Brazzaville. « innovations participatives » ou « recherche de terrain » : une 2e journée à la carte





Journée « living LAB » ou comment créer des Poc

Dans une perspective de rassemblement, ReSanté-Vous propose le premier colloque de professionnels qui accorde une journée à la recherche. Qu’elle soit académique ou de terrain, la volonté est de montrer que la recherche doit être au service du terrain à court terme ou à long terme.

La médecine, les sciences de gestion, la sociologie et la psychologie seront associées aux réflexions qui seront menées lors de cette journée dont le but principal est de réaliser des ponts fondamentaux pour le bien de l'évolution du secteur.



Tarif préférentiel jusqu'au 31 mars Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://colloque.resantevous.fr ou appelez le 05 49 52 24 17. Vous pouvez également suivre toutes les infos de ReSanté-Vous via facebook twitter ou linkedin *Les journées du colloque peuvent être prises en charge par votre OPCA. Téléchargez directement les programmes de formation sur le site : http://colloque.resantevous.fr

Après une première journée clôturée par une soirée Networking à proximité du Palais des Congrès du Futuroscope, la 2e journée s'annonce tout aussi passionnante avec une particularité quant au contenu de la journée. Deux options sont proposées lors de l'inscription : assister à une journée de conférences de chercheurs de terrain ou participer à des ateliers d'innovation !