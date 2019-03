Cinéma : Du miel plein la tête

Alzheimer sans frontières

Une ambition pédagogique

A travers cette relation entre Tilda et Amadeus, on apprend à aborder et comprendre la maladie d’Alzheimer. La musicothérapie, l’importance de ne pas contredire, d’apporter de l’affection… de nombreux éléments sont disséminés tout au long du film pour permettre aux aidants et futurs aidants de mieux assimiler le comportement des malades.

Après le succès outre-rhin d’Honig im Kopf, le réalisateur allemand Til Schweiger, dont le grand-père était atteint par la maladie, a souhaité partager ses préoccupations et son regard sur Alzheimer devant un plus large public.Réalisé 5 ans plus tard, Du miel plein la tête (Head full of honey), n’est autre que le remake de son propre film qui n’avait pas connu de carrière internationale.L’ambition affichée de cette nouvelle version est donc de traiter d’une maladie grave avec légèreté et pédagogie. La maladie d’Alzheimer est devenu un sujet régulièrement traité au cinéma, mais rares sont les films qui l’abordent sans faire peser un lourd fardeau sur le spectateur.Du miel plein la tête est une comédie, dramatique certes, mais une comédie avant tout. Le film ne cherche pas à se moquer ou à tourner en dérision la maladie, mais plutôt à relativiser même s’il n’hésite pas à forcer un peu le trait. Tous les malades ne tirent pas au pistolet dans leur maison ou ne confondent pas le réfrigérateur avec les toilettes…Si certains ressorts comiques ne sont pas des plus fins et si le film ne brille pas par son ambition cinématographique, Du miel plein la tête demeure cependant un outil habile de sensibilisation à une maladie encore trop mal perçue.