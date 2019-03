Urgences de proximité : une vraie alternative pour les situations les plus courantes

Face à l’engorgement des urgences hospitalières, de nouvelles solutions émergent : reportage à Paris au service « urgent care » de l’association Cosem.



Selon la Cour des comptes, 10 à 20 % des personnes qui se rendent aux urgences auraient pu être soignés en ville, et 60 à 70 % pourraient « être pris en charge en dehors de l’hôpital qu’à condition d’avoir accès à des plages de consultation et d’examens complémentaires non programmés ou à des structures pratiquant la petite traumatologie ».



En clair, 70 à 90 % des patients ne relèvent pas vraiment des urgences hospitalières.



Pourtant, le nombre de passages aux urgences explosent, pour de nombreuses raisons - manque de médecin, délais de consultation à rallonge, méconnaissance du rôle des urgences… -, avec des conséquences néfastes tant pour les patients que pour les professionnels de santé.



L’association Cosem, née en 1945, gère six centres de santé à Paris. En 2014, elle ouvre au centre Auber un service « urgent care », dédié aux petites urgences.



A deux pas des grands magasins, les patients peuvent pousser la porte de ce centre ultra-moderne dès 7h30, du lundi au vendredi, et dès 8 heures le samedi.



La seule condition ? « Pouvoir arriver debout », explique le docteur Daniel Dimermanas, directeur général de l’association.



Le médecin urgentiste, épaulé par deux infirmiers, peut en effet prendre en charge plaies, fractures non-déplacées et luxations, accidents ménagers (brûlures), réactions allergiques et fièvres, encombrements et infections respiratoires, états grippaux, crises d’asthme, infections urinaires…





Pas plus d’une heure d’attente…





… et des soins remboursés

Dès leur arrivée, les patients sont installés dans l’un des six box, et très vite pris en charge par un infirmier : « le temps d’attente ne dépasse pas une heure », se félicite le Dr Dimermanas.Si besoin, des examens peuvent être réalisés sur place : le centre, flambant neuf, est en effet équipé d’un laboratoire d’analyse et d’un centre d’imagerie doté d’un IRM, d’appareils de radiographie, d’échographie…Et les patients repartent comme ils sont arrivés, debout. « Nous connaissons nos limites », précise le directeur, « et 4 à 5 % des patients sont réorientés vers les urgences hospitalières ».Fort du succès de ce premier service de petites urgences, l’association en a ouvert un second, à Saint-Michel (Paris 5). Et aimerait à terme ouvrir un espace dédié dans les hôpitaux parisiens, pour soulager les services d’urgences : « les patients viennent à l’hôpital dans les situations d’urgence, autant les aider là-bas ».En attendant, les Parisiens et les visiteurs peuvent bénéficier à Auber et à Saint-Michel de soins d’urgences, comme 18 000 personnes en 2017 et 22 000 en 2018. Des soins totalement remboursés, puisque le Cosem est conventionné secteur 1 et partenaire de 500 mutuelles.: les centres Cosem proposent également des consultations en médecine spécialisée (neurologie, gynécologie, dermatologue, cardiologie…), en dentaire et en médecine générale avec ou sans rendez-vous.