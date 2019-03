Guide pratique seniors : savoir éviter les dangers du quotidien

L’Institut de gérontologie sociale (IGS) de Marseille vient de publier un nouveau guide pratique, intitulé Personnes âgées - Comment éviter les dangers au quotidien.



Afin de préserver l’autonomie des seniors, l’IGS a constitué au fil des années toute une série de guides pratiques visant à prévenir les risques.



Dernier en date, ce guide sur la sécurité des personnes âgées n’a pas vocation à faire peur mais au contraire à aider ses lecteurs à identifier les risques et à les éviter.



Très complet, il donne de nombreux conseils et informations pratiques : quel numéro appeler si on se fait voler son téléphone ? Comment éviter les intoxications alimentaires ? Quelle attitude adopter en cas de démarchage à domicile ?



Le guide s’intéresse en effet à une large palette de sujet, de l’aménagement du logement aux arnaques sur internet en passant par les conflits de voisinage ou aux risques liés aux médicaments.



Des thématiques choisies en fonction des préoccupations des seniors recueillies par les professionnels de l’IGS.



Une seconde partie, plus brève, traite des risques à l’extérieur.



Télécharger le guide pratique