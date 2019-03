Ma mère accuse son aide à domicile de vol, que faire ?

La question de Christiane L.





La réponse d’Agevillage

Agir avec mesure





Prévenir les risques

Ma mère ne retrouve pas son collier de perles, et accuse l’aide à domicile de lui avoir volé. Seulement, ma mère souffre d’une maladie neurodégénérative et a déjà rangé des objets dans des endroits incongrus. Cependant, nous avons fouillé la maison sans mettre la main sur le collier, que pouvons-nous faire ?Votre question est délicate, même si ce type de situation arrive fréquemment. Dafna Mouchenik, fondatrice de l’agence d’aide à domicile LogiVitae (Paris), raconte une anecdote similaire dans son livre Derrière vos portes , paru en mars 2018.« C’est un grand classique, avec ou sans troubles cognitifs ! », confirme-t-elle. Pour elle,Mais s’il est essentiel d’ouvrir le dialogue, il ne s’agit pas de porter des accusations pour autant.« Avant tout, il faut garder la tête froide et envisager toutes les possibilités : peut-être que l’objet a été caché et oublié ? Ou perdu ? Quelles sont les autres personnes qui ont accès au domicile : d’autres professionnels, des voisins, des membres de la famille ? », conseille un professionnel de l’aide à domicile.Car accuser une personne nommément de vol entraine desEn cas de certitude, il faudra en revanche aller: l’employeur n’a que le pouvoir de prendre des sanctions professionnelles.Et si l’aide à domicile est employé en direct ? « Si le particulier employeur n’a que des soupçons sans preuve formelle il n’est pas conseillé d’intenter une action disciplinaire pour vol », répond l’équipe juridique de la Fepem « Toutefois puisqu’il y a eu vol dans son domicile privé il peut se déplacer au commissariat afin de déposer uneafin qu’une enquête soit diligentée. »Pour éviter d’être confronté à ce type de situation, quelques précautions peuvent être prises. «», souligne Dafna Mouchenik.Elle conseille, tout comme son confrère, de ranger bijoux, carte bancaire et chéquier.Pour les courses, il est possible d’opter pour une carte bancaire prépayée, si on ne souhaite par confier son porte-monnaie.Et en cas de méfiance importante, il est possible d’installer une caméra, à condition de respecter la législation et d’en informer, notamment, l’aide à domicile.Dernier conseil d’un professionnel du secteur, « informer le service si la relation entre aide à domicile et personne âgée n’est pas très bonne :