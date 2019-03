Partir en vacances l'esprit tranquille grâce à la téléassistance

Depuis le décès de son père il y a deux ans, le quotidien de Jean-Louis a changé. Il passe plus de temps avec sa mère, Irène, qui a 82 ans et commence à se sentir fragile. Chaque semaine, Jean-Louis lui apporte ses courses, lui rend visite, l’emmène se promener le dimanche. Mais aujourd’hui, il a envie de souffler, et aimerait s’accorder une semaine de vacances au soleil… mais il a peur qu’en son absence, il arrive un pépin à Irène. Et puis, qui l’aidera au quotidien ?





Comme 11 millions de Français, Jean-Louis est l’aidant de sa mère : il lui apporte une aide et un soutien au quotidien.





Pour être rassuré quant au bien-être et à la sécurité de sa mère pendant son absence, il dispose de toute une palette d’options.





Pour les repas, il peut anticiper et apporter les courses à Irène avant son départ, ou alors faire appel à un service de portage de repas, qui viendra livrer sa mère chaque jour.





Pour veiller sur Irène, la téléassistance fait figure de solution idéale. Il suffit de brancher chez elle un transmetteur sur une prise électrique et une prise téléphonique.





La télécommande mobile associée, qui se présente sous la forme d’un bracelet ou d’un pendentif, lui permettra de donner l’alerte en cas de besoin (chute…) et d’être mise en relation avec un professionnel du service de téléassistance.





L’opérateur appellera à son tour, si nécessaire, la personne désignée par Irène et Jean-Louis, ou les secours en cas d’incident grave.