Huit pistes pour le grand âge

Le terreau de la future loi grand âge

Si toutes les propositions formulées ne pourront pas figurer, elles constituent néanmoins une base de réflexion consistante d’une future loi qui, selon la ministre des Solidarités et de la Santé, devrait reposer sur “ la qualité des prises en charge et le renforcement de la prévention”, “la baisse du reste à charge en établissement” et “la revalorisation des métiers du grand âge”.





Cette grande concertation a permis de mettre en avant le besoin d’accompagner les personnes âgées dans toutes les étapes qu’elles rencontrent et de simplifier les démarches. Est préconisée, entre autres, la création d’unpermettant à une personne d’être prise en main et suivie dès l’apparition des premiers signes de perte d’autonomie.L’idée ici est de proposer des alternatives entre l’EHPAD et le domicile. Des solutions intermédiaires tels que le développement d’proposant des services collectifs ou la transformation des EHPAD vers des centres de ressources proposant des services de proximité.Le rapport prévoit une effort financier pour fairedes personnes les plus modestes. Une baisse de 300 € de ce reste à charge est recommandée pour environ 35 % des résidents aux revenus modestes. Une aide est aussi prévue pour les séjours long en EHPAD (plus de 4 ans).Une lutte qui s’accompagne par un soutien aux aidants, notamment dans leurs démarches pour leur permettre d’être plus présents pour leur proche. Un soutien qui pourrait aussi se traduire par la création d’un congé indemnisé pour les aidants.L’ultime priorité de ce rapport tourne principalement autour de la sensibilisation et propose, outre les campagnes de prévention, des “rendez-vous de prévention” chez le médecin à des moments clés comme le passage à la retraite.Augmenter l’espérance de vie en bonne santé passera aussi par la recherche et le rapport préconise donc d’inciter les acteurs développer leurs recherches autour de la question du vieillissement.Agnès Buzyn a précisé que ce rapport Libault serait le socle de la loi grand âge et que son élaboration sera aussi agrémentée des concertations du grand débat national.