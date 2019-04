Un mois pour changer de regard sur Parkinson

Ce mois d’avril, l’association France Parkinson poursuit sa mobilisation pour faire changer les regards sur la maladie, à travers une campagne de communication de grande envergure mais aussi 39 événements organisés dans toute la France.



La journée mondiale de la maladie de Parkinson aura lieu comme chaque année le 11 avril, date de naissance du médecin qui a donné son nom à la maladie, James Parkinson.



A cette occasion, les comités locaux de l’association France Parkinson organisent des événements dans toute la France : ateliers, conférences, cocktails, représentations théâtrales… Mille et une façons de mieux connaître la maladie et de changer de regard sur Parkinson.



Car cette année encore, c’est cette thématique qui a été retenue pour la campagne de communication de l’association.



Composée de deux affiches, d’un spot radio et d’un clip mettant en lumière Gilles Ponthieux, qui a traversé l’Atlantique à la rame en 2018 malgré la maladie, elle sera visible au cinéma, sur les abribus, dans le métro, dans la presse et sur les chaînes de télévision et de radio nationales.