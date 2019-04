Centr'aider : l'aide aux aidants parisiens en un coup d'œil

Pour faciliter le quotidien des aidants parisiens, la Maison des aînés et des aidants de Paris centre a imaginé Centr’aider. Explications.



Depuis 2016, la Ville de Paris opère un rapprochement de ses Clic (centres locaux d’information et de coordination), du dispositif Paerpa (personnes âgées en risque de perte d'autonomie) qui coordonne les différents intervenants médicaux et du dispositif Maia pour les situations complexes.



Résultat, des lieux uniques d’information et de soutien pour les seniors parisiens et les aidants, les Maisons des aînés et des aidants (M2A), qui ont pour but de simplifier l’accompagnement en regroupant de multiples dispositifs en un.



Ces Maisons des aînés et des aidants sont aujourd’hui au nombre de six (et ont été érigées comme modèle en matière de guichet unique par le rapport Libault) :



Pour faciliter un peu plus l’accès des aidants aux aides et aux soutiens qui leur sont destinés, la M2A a entrepris en 2018 un travail de cartographie de l’ensemble de l’offre parisienne en direction des aidants, qu’elle soit portée par la Ville, le département, les associations, des structures privées…Baptisée, cette cartographie regroupe en effet les dispositifs comme les équipes mobiles de soutien aux aidants, les lieux proposant un hébergement temporaire, les associations, les plateformes d’accompagnement et de répit…Un outil qui se veutEt pour mieux comprendre ce qui empêche parfois les aidants à s’emparer de ces dispositifs, la M2A Paris centre mène actuellement l’enquête. Aidants et professionnels sont invités à y participer respectivement ici et ici