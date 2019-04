Emmaüs Connect : lutter contre l'exclusion numérique

Implantée dans 10 villes en France, Emmaüs Connect ouvre un nouvel espace en plein coeur de Paris. Situé dans les locaux de la mairie du 3e arrondissement, ce point d’accueil permet de se former aux nouvelles technologies et à l’usage d’internet.



Créée en 2013, l’association Emmaüs Connect est animée par la lutte contre l’illectronisme et propose des outils et des formations pour permettre à un public déconnecté de s’initier au numérique.



37 000 personnes éloignées du numérique ont déjà pu bénéficier des services de l’association qui propose par ailleurs un accès à des téléphones, ordinateurs ou simplement à internet, à des tarifs solidaires.



A une époque 100 % connectée, ne pas savoir se servir des nouveaux outils est un levier majeur vers l’exclusion sociale.



Un illectronisme qui touche en nombre les personnes âgées et affecte les rapports intergénérationnels. Une étude CSA/petits frères des Pauvres rappelle que près de 50 % de personnes âgées entre 75 et 84 ans n’utilisent jamais internet.



