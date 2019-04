La sophrologie pour et par les seniors

Inspirée par des méthodes de relaxation orientales, la sophrologie est apparue dans les années 60 et a pour vocation de convertir les peurs et les angoisses en pensées positives.



La sophrologie permet, à partir de techniques respiratoires et de gestes simples, de diminuer le stress, d’améliorer sa concentration ou encore de lutter contre des addictions.





Les seniors vous parlent de la sophrologie

Moins exigeante que le yoga, la sophrologie a l’avantage de pouvoir être pratiquée à n’importe quel âge. Une façon relaxante et ludique de dominer ses tracas quotidiens quel que soit son degré d’autonomie.Par ailleurs la sophrologie est de plus en plus utilisée pour soulager les malades d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette approche n’est pas une médecine, elle ne peut donc pas guérir mais elle permet d’agir sur l’état émotionnel du malade et ainsi de mieux gérer les troubles.Les Vieux tubers, collectif composé de résidents de Mutualité Retraite, abordent la sophrologie avec humour et pédagogie sur leur chaîne youtube.“ La sophrologie m’apprend à voyager à l’intérieur de mon corps, à m’arrêter là où ça coince, d’envoyer des inspirations profondes, avec plein de positif et de refouler le négatif, ce qui me permet de soulager des petits maux quasi-journaliers ” témoigne Mme Algan, pensionnaire de la résidence Les Saulniers et youtubeuse d’un jour.Frédérique, la sophrologue de la résidence, apporte aussi son expertise et explique que cette approche permet de “maintenir les fonctions physiques, cognitives et psychologiques” en plus d’agir sur le stress et la confiance en soi.En EHPAD ou à domicile, la sophrologie est sans doute une piste à suivre pour améliorer le quotidien de personnes en perte d’autonomie mais aussi pour soulager leurs aidants.(cliquez sur l'image pour accéder à la vidéo)