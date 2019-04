Rendez-vous au Salon des Seniors 2019 !

Des conférences quotidiennes pour mieux anticiper et comprendre les enjeux de la retraite :





• 3 avril (12h05-12h50) : L’avenir des retraites, le grand bouleversement ? (Une table ronde d'experts animée par : Jean-Christophe Martineau Chef du service actualité NOTRE TEMPS)

Avec les négociateurs de la réforme des retraites de la CFDT, de CGT, et de FO

• 4 avril (11h25-12h10) : Ma retraite je la prépare (par les experts AGIRC ARRCO)

• 5 avril (13h55-14h40) : « La retraite, une nouvelle vie » par Anasthasia BLANCHE Psychologue et Psychanalyste, et auteure du livre éponyme (dédicace à la sortie), expert de l’INSTITUT FRANÇAIS DES SENIORS

• 6 avril (13h15-14h00) Comment bien gérer la transition emploi -retraite, par Philippe CARE, économiste et directeur accompagnement RH de SIACI ST HONORE, expert de l’INSTITUT

FRANÇAIS DES SENIORS

• 6 avril (14h50-15h35) : Comment et pourquoi il est encore temps de préparer sa retraite quand on a plus de 50 ans par les experts de la CARAC

L’appartement du Bien Vivre

Les chutes causent 9300 décès par an (Santé Publique France) soit 3 fois plus que les accidents de la route. C’est aussi l’inquiétude majeure des seniors âgés et de leurs enfants.

Neuf Français sur dix souhaitent vivre à domicile pour passer leurs vieux jours. Mais demeurer chez soi n’est pas si simple avec l’âge. À l’approche de la retraite, le moment est venu d’anticiper et de penser à adapter son logement pour plus de confort et plus de sécurité.

Créé par le Salon des Seniors avec le concours de la CNAV et du PRIF (Prévention Retraite en Ile de France), cet appartement-témoin de 80m2 explique comment adapter son logement et celui de ses parents pour y vivre confortablement et très longtemps.

Un parcours sécurité animé par des ergothérapeutes présentera dans chaque pièce de façon claire les mesures simples et économiques pour éviter les chutes et vivre confortablement grâce à du mobilier innovant.

Un guide aide-mémoire, disponible uniquement sur le Salon, des 30 mesures simples pour rendre son logement sûr et confortable, édité par l’Institut Français des Seniors sera offert sur l’appartement.

Les conseillers du PRIF et de Soliha seront présents pour expliquer quels travaux faire et comment constituer des dossiers de demandes d’aides financières. Des subventions souvent méconnues sont disponibles dans les caisses de retraite, les collectivités territoriales ou auprès de l’ANAH.