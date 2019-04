SilverNight 2019 : le palmarès de la 11ème édition des Trophées SilverEco

La 11ème édition de SilverNight / Les Trophées SilverEco vient de s’achever hier avec maestria sur la scène du Grand REX, en présence de tous les professionnels et entrepreneurs de la filière du bien-vieillir. Madame Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la santé et Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie et des finances ont renouvelé leur soutien en accordant chacun leur patronage aux Trophées de la Silver économie.



Outre la cérémonie de remise des Trophées tant attendue, la SilverNight s’impose depuis plus de 10 ans comme le RDV annuel des acteurs du secteur et un temps de réflexion, d’analyse et d’introspection essentiel des professionnels sur leur pratique et ses évolutions possibles. Elle est également chaque année, l’occasion pour tous les participants de découvrir les initiatives audacieuses, les bonnes pratiques et les innovations les plus prometteuses de la Silver économie. En lice cette année : 147 candidats nominés, répartis dans 10 catégories qui ont défendu leur projet devant plus de 30 jurés experts du secteur.





Plus qu’une Night, une week !

Quand les seniors donnent le la ...

Pour bien vieillir, ensemble !



Et les lauréats sont ...

Meilleure initiative Aide aux aidants :

Meilleure initiative Habitat/Domicile :

Meilleure initiative Hébergement collectif / EHPAD :

Meilleure initiative Innovation Produit :

Meilleure initiative Intergénérationnel :

Meilleure initiative Loisirs / Culture :

Meilleure initiative Nouvelles Technologies :

Meilleure initiative Nutrition / Gastronomie :

Meilleure initiative Santé / E-Santé :

Meilleure initiative Services / SAP :

Prix des Seniors :

Le Salon des Seniors, la Silver Night et le cluster d’innovation Silver Valley se sont concertés pour proposer du 2 au 6 avril 2019, la toute première Silver week : un ensemble d’événements destinés aux seniors mais également aux professionnels du secteur. Ces événements se dérouleront sur près d’une semaine entre Ivry-sur-Seine et Paris et toucheront plus de 2000 professionnels du secteur et plus de 50 000 seniors. Ils ont pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur, d’impliquer et d’informer les Français de plus de 60 ans sur les innovations et initiatives qui leur sont dédiées.Pour cette 11ème édition de SilverNight, les Germaine and the Kids et les Salt and Pepper ‒ deux chorales de seniors rivalisant de pep’s et de bonne humeur ‒, ont investi la scène du Grand REX. Constituée d’un collectif de résidents d’EHPAD et d’enfants, la chorale Germaine and the Kids a ému le public de l’amphithéâtre du grand Rex pour la SilverNight à l’occasion d’un grand concert d’ouverture ouvert à tous ! Les non moins talentueux Salt & Pepper, choeur de seniors rock’n roll à l’énergie très communicative, ont fait communier les coeurs et les esprits dans une ambiance électrique… Et l’assistance au grand complet de se mettre au diapason.Une thématique fédératrice : « Pour bien vieillir, ensemble » a rythmée l’ensemble de cette 11ème édition. Plus qu’un slogan, il s’est agi de porter haut et fort des valeurs de partage et d’échange entre les générations et de favoriser le dialogue au sein de la filière économie, pour une meilleure prise en compte du vieillissement. A l’occasion de SilverNight 2019, dans la foulée du rapport de Dominique Libault, les thématiques de la dépendance et du cinquième risque ont été évoquées avec tous les experts invités. Conscient de l’urgence qu’il y a à statuer sur ces questions, Jérôme Pigniez, Président On-Medio / Silver-Eco.org et organisateur de SilverNight, déclare : « SilverNight est une fête, mais pas d’angélisme, il faut lutter, contre un bashing ambiant, contre l’âgisme… Les défis sont nombreux et importants, nous attendons beaucoup de la future loi dépendance ». Le marché des seniors préexiste à la Silver économie. « Nous faisons le pont entre les traditionnalistes et les nouveaux venus », a notamment déclaré Mickaël Saillant, Dirigeant Fondateur de France Adresses. C’est donc tout naturellement que le marché des seniors a également été placé au coeur des débats tout au long de SilverNight 2019.Pas moins de 147 initiatives originales ont été nominées cette année. Autant dire que la tâche dévolue au jury n’était pas simple... Ils s’en sont acquittés pourtant avec intérêt, conscience et esprit critique. A l'issue du passage de tous les candidats lors du Grand oral du 19 mars dernier, les 10 jurys ont ainsi élu les finalistes, les coups de coeur et les heureux lauréats ayant concouru dans leur catégorie respective. Le jury était composé de représentants de Vitalbase, d’Indépendance Royale, du Syndicat National pour la Silver Economie, de l’AD-PA, de la FESP, d’AG2R LA MONDIALE, de Planet.fr, du Salon des Seniors, de France Silver éco, de Notre Temps, de La Croix-Rouge Française, de l’OCIRP, de la CNAV Ile-deFrance, de l’AFNOR, de Géroscopie, du Gérontopôle Pays de la Loire, d’Agevillage, de l’ANFE, du SYNERPA, de Silver Valley, de la FIAPA, de la Compagnie des Aidants, de Silver Innov’, du cabinet Plénita, de France Adresses, de Business France et de Cap Digital.Prev&Care est la première plateforme de Prévention et de Care Management dédiée aux aidants familiaux. Grâce à ses Care Managers dédiés, Prev & Care accompagne les aidants familiaux dans toutes les situations de perte d’autonomie d’un proche : évaluation, Information personnalisée, recherche de prestataires, mise en place de services, coordination et suivi des prestations.AlloMarcel est un service en ligne qui permet de trouver facilement des artisans de confiance pour des interventions de dépannage, maintenance, petits et gros travaux, dans le respect d’une charte d’Excellence et d’une tarification juste, raisonnable et transparente. AlloMarcel se positionne en intermédiaire de confiance à haute valeur ajoutée pour les seniors. Le service est construit sur un modèle innovant et unique.Résidence ORPEA Sud Saintonge « L’amour n’a pas d’âge » est le titre de la création d’une bande dessinée sur le thème de l’amour dont l’action se déroule en EHPAD autour d’une histoire et des personnages élaborés par les résidents et un illustrateur professionnel. Encadrés par la psychologue et l’animatrice, les discussions pour l’écriture du scénario et la créativité manuelle permettent de renforcer l’estime de soi et favorisent la socialisation des résidents. Coup de ♥ du jury : Groupe Hospitalier Loos Haubourdin Le projet ASSURE est un projet régional qui se donne pour but d’accompagner les professionnels soignants des EHPAD dans la gestion des situations d’urgence à l’aide d’outils pratiques et innovants afin de limiter le recours aux services des urgences.Parce que la marque ATOL les opticiens a toujours eu l’innovation dans ses gènes et se veut proche des Français, elle a développé avec ABEYE, start up française, les premières lunettes intelligentes ATOL Zen. Un double bénéfice : bien voir et être en sécurité chez soi. Comment ? En détectant automatiquement la chute et prévenant les secours en cas de problème grâce à une box directement reliée à Allianz Assistance. Pour maintenir les aînés à domicile même en cas de perte d’autonomie, soulager l’inquiétude des proches et plus largement, répondre à un enjeu de santé publique. Coup de ♥ du jury : ORCAM Sans fil, léger et compact, MyEye 2.0 est une aide visuelle portative pour personnes aveugles ou malvoyantes qui se fixe sur toute monture de lunettes.Afin d’encourager le bien-vivre et le bien-vieillir, le groupe Les Maisons de Marianne conçoit et anime des villages intergénérationnels facilitant la mixité sociale, la convivialité et la solidarité. Chaque projet accueille, selon le contexte local, un habitat fonctionnel (en logement social et en accession) complété par des espaces et services facilitant les rencontres entre habitants : espaces communs conviviaux et animations, jardins potagers pédagogiques, lieux d’éducation et de formation, centre d’art, restaurant et/ou commerces de proximité. Coup de ♥ du jury : Rent a renter Avec www.rentarentner.ch et www.datearentner.ch, Rent a Rentner AG a créé des plates-formes en ligne afin de prévenir l’ennui et la solitude des senior et des retraités et dans le but d’une fusion intergénérationnelle.Le service propose des moments de divertissement, artistiques ou culturels entre un senior et un intervenant qui ont les mêmes centres d’intérêt et disponibilités et qui sont issus de générations différentes. Le « matching » par centres d’intérêt permet d’établir une relation pérenne entre eux où chacun a plaisir à se retrouver et passer du temps avec l’autre. Le service est accessible 24h/24 via une plateforme collaborative de réservation en ligne ou par téléphone.Maase est le 1er plaid partenaire du soignant pour apaiser rapidement les troubles du comportement des résidents dans une pluralité de situations. Il est le 1er plaid sensoriel augmenté utilisé en tant que Thérapie Non Médicamenteuse. Maase diffuse des programmes de relaxation “sensori-adaptés” permettant d’une part d’apaiser une crise d’anxiété, d’agitation, d’insomnie et d’autre part de stimuler un résident ayant des capacités cognitives altérées.Plats salés sains (Nutriscore A ou B) et savoureux en verrines permettant la conservation longue (2 ans) à température ambiante de la gamme Les Musts Bien Etre®. Exclusion du gluten, du lactose, des additifs, des conservateurs, peu de sel, peu ou pas (selon les recettes) de sucre ajouté. Déclinaison de 15 recettes en version mixée pour maintenir le plaisir de se nourrir pour ceux qui souffrent de difficultés de déglutition.Pour répondre aux besoins de la population sur un territoire vaste et rural, le Département de Saône-et-Loire déploie depuis 2017 un centre départemental de santé installé sur une pluralité de sites pour un accès facilité aux soins de 1er recours pour tous. Pour la première fois cette année, SilverNight et Silver Valley se sont associés pour proposer un nouveau Trophée de la SilverEco : le Prix des Seniors décerné par les seniors de l’Open Lab Silver Valley.IsèreADOM cible une amélioration de l’efficience des offres de prévention et de soutien à domicile avec une approche complète de l’information-orientation des publics fragiles ou en perte d’autonomie (outils web et n° vert), un accompagnement individuel avec un décloisonnement du numérique et de l’aide humaine et un suivi « sentinelle ». Opérationnel, il s’ouvrira demain à une mutualisation des outils SI avec d’autres territoires, et des accompagnements dans le cadre des plans d’aide et « hors plans d’aide » de façon coordonnée.La chambre est équipée d’une trame sur laquelle viennent se positionner des modules qui permettent de varier les configurations et de sortir de l’image standardisée de la chambre de maison de retraite pour s’adapter à des scénarios de vie différents suivant la situation des résidents : maladie neurodégénérative, grande dépendance, personnes handicapées avancées en âge… Sans oublier le Prix du public, résultat du vote des internautes et d’une sélection à l’applaudimètre lors de la SilverNight !Félicitation à l’ensemble des nominés et lauréats de la part de toute l’équipe de SilverNight / Les Trophées SilverEco 2019 !