Prix 2019 : innovation sociale pour les malades et leurs proches aidants

Parce que la question des aidants touche non stop (cf. titre de la websérie). Parce que ces proches aidants sont des héros du quotidien, le plus souvent invisibles, face à la fragilité intrinsèque de notre condition humaine. La Fabrique de l'Innovation Sociale du groupe de protection sociale Malakoff Médéric Humanis, a décidé de récompenser 12 solutions qui oeuvrent dans le soutien des personnes malades vers leur retour à l'emploi (ateliers de créativité, coaching, réseaux de proximité) et l'appui des proches aidants. L'opération dotée de 200 000 euros s'est appuyée sur des jurys territoriaux pour départager les 96 dossiers reçus autour de leur utilité sociale, la pérennité de leur modèle économique, leur inscription dans l'écosystème local.

Zoom sur les lauréats dédiés aux aidants réunis le 5 avril dernier à Paris.



L'équipe mobile aidants du CLIC (Centre local d'information et coordination) Val de Sambre dans les Hauts de France

Rattaché à l'association Temps de vie qui gère aussi des Ehpad (établissements pour personnes âgées dépendantes), le CLIC a monté une équipe mobile d'aide aux proches aidants qui de déplace aux domiciles. Composée d'une psychologue, d'une sophrologue, cette équipe soutient, conseille (avec des techniques pour se relaxer, trouver le sommeil) et relaie les initiatives locales comme les solutions de répit, les cafés mémoire avec France Alzheimer etc.

Cette équipe souhaite être rattachée à un des Ehpad de l'association dans le cadre de leurs projet "Ehpad hors les murs" soutenus par les pouvoirs publics.



Relais à domicile par la plateforme de répit de la Fondation Bompard, gestionnaire d'établissements en Moselle.

Le service propose une enveloppe de 38 heures de relais à domicile par tranches de deux à sept heures, par le même intervenant, spécialement formé (ASG : assistant de soin en gérontologie). A chaque nouvelle demande, un ergothérapeute vient faire un bilan à domicile. L'Agence régionale de santé attend le bilan de l'expérimentation sur 18 mois pour prendre ou non le relais du financement de ce relais.



Des tutos en ligne par la société Humagogie

S'appuyant sur l'expertise des professionnels d'un Ehpad, le projet consiste à créer une série des tutoriels, de courtes vidéos en ligne, pour soutenir le quotidien des proches aidants : à relever son proche d'une chute, réagir à un saignement de nez, effectuer le transfert du fauteuil à la voiture...

Les vidéos seront coconstruites avec des experts métiers, des retours d'aidants avec une relecture par des médecins.

L'accès gratuit vise une mise en ligne pour le dernier trimestre 2019.

Oustal Mariposa prend le relais de Jade : Jeunes aidants ensemble, en Occitanie

Parce qu'on estime le nombre de jeunes à très jeunes aidants d'un parent malade à un ou deux élèves par classe, avec les risques de fatigues, troubles du sommeil, décrochage scolaire... l'association Jade milite pour leur reconnaissance auprès des professionnels de santé et leur propose des séjours répit-cinéma leur permettant de réaliser une vidéo autour de leurs réalités.

La maison de répit l'Oustal Mariposa a choisi de prendre le relais de Jade en Occitanie.

A noter ce 24 juin à Paris : 1er colloque français sur les jeunes aidants.



Pharmacies, aides à domicile : sentinelles de santé autour des personnes aidées grâce à Okemed

Comment améliorer le circuit du médicaments, les livraisons, les sachets-doses, la surveillance de l'observance du traitement ?

Comment éviter les gâchis de médicaments tout en soulageant les proches aidants souvent éloignés ?

En impliquant les pharmacies, les services d'aides à domicile, sans augmenter les coûts des services.

C'est le pari de Okemed qui démarre sur Saint Etienne et va s'appuyer sur la plateforme numérique de données de santé Rhone- Alpes (Sisra). Le projet espère des optmisation de coûts médico-économiques pour des financements demain par l'Agence Régionale de Santé.



Et dernier primé : la plateforme de soutien et de coordination aux aidants : Prev & Care.