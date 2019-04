Tout savoir pour exercer son droit de vote

Les élections européennes se tiendront le 26 mai (le 25 pour les personnes vivant à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et pour les Français établis sur le continent américain). Tous les citoyens français, qu’ils soient sous tutelle ou non, pourront voter le mois prochain. Conseils et informations pratiques pour exercer ses droits.



Les personnes sous tutelle ne sont plus privées de vote





Procuration : à établir sans trop attendre

Faciliter le vote

Jusqu’à présent, le juge pouvait décider de priver les majeurs protégés de leur droit de vote, ce qui se produisait dans près de 80 % des cas. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet aux majeurs protégés de retrouver ce droit à temps pour le prochain scrutin des élections européennes.Ils pourrontSinon, leur inscription ne pourra pas être prise en compte pour les européennes, mais sera valable pour les scrutins ultérieurs.Le nouvel article 72-1 du code électoral stipule que les personnes sous tutelle peuvent donner procuration à qui elles le souhaitent, sauf aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, aux employés ou bénévoles intervenant dans les services ou structures d’accueil ou d’hébergement, aux salariés des services d’aide à domicile...Pour rappel, les procurations s’établissent dansS’il est possible, en théorie, de l’établir jusqu’à la veille du scrutin, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour être sûr de pouvoir voter le jour J.Par ailleurs, il est possible depour établir la procuration. Il faudra joindre un certificat médical au courrier et, encore une fois, s’y prendre le plus tôt possible.Pour les personnes souhaitant se déplacer jusqu’au bureau de vote, il est possible deCette personne pourra prendre les bulletins, accompagner le votant dans l’isoloir si besoin, mettre le bulletin dans l’urne et signer le registre.Pour en savoir plus sur le rôle des aides humaines lors des élections, consulter le guide très concret publié par l’association Handeo, Aides humaines – Comment favoriser l’accès au vote des personnes handicapées.